Carnaval 2017 – Nenê e Leandro: preparativos na reta final

A Nenê de Vila Matilde fará uma homenagem à capital paranaense, à cidade de Curitiba. Segundo o carnavalesco Alex Sandro Acosta Fão, Curitiba é a cidade que tem mais nacionalidades dentro do Brasil, é rica em arte e em história, e vai fazer a Nenê brilhar na passarela.

Já o presidente Rinaldo José Andrade, conhecido como “Mantega”, comentou que muitos curitibanos participarão da festa e listou pontos conhecidos da cidade que serão representados no desfile: Ópera de Arame, Jardim Botânico, Santa Felicidade e Madalosso.

Com ensaios todos os domingos, a partir das 17 horas com a comunidade, roda de samba às 18h30, e ensaio geral às 21 horas, os preparativos estão na reta final para enaltecer o enredo “Coré Etubá – A ópera de todos os povos, terra de todas as gentes, Curitiba de todos os sonhos”.

Com um defile cheio de supresas em torno de seu símbolo maior, a águia, também estarão em destaque a flora, os sistemas de educação e alegria. A Nenê de Vila Matilde será a penúltima escola a entrar no Sambódromo, na segunda noite de carnaval que fecha os desfiles do Grupo Especial em São Paulo.

DÊ OLHO NO CAMPEONATO

Segunda escola a desfilar no Grupo de Acesso, no Sambódromo, no dia 26 de fevereiro, a Leandro de Itaquera irá defender as suas cores vermelha e branca com muita garra e amor ao levar para a passarela do samba o enredo “Babalotim – A história dos Afoxés”, reeditado de 1989, sucesso na época com a interpretação de Eliana de Lima.

Com ensaios às quartas e domingos, a partir das 20 horas, no praça central do bairro (Centro Gastronômico), o símbolo do leão embala seus integrantes que cantam com orgulho e empolgação o samba que já é um hino.

Segundo o presidente Leandro Alves Martins, o “seu” Leandro, a escola está muito bem e confiante. A bateria segue com os trabalhos do mestre Pelé e o intérprete oficial, Daniel Colete. “Queremos brigar pelo título e, se Deus quiser, vamos voltar ao Grupo Especial em 2018.”

CARNAVAL NA VILA ESPERANÇA

O Carnaval de Vila Esperança é um dos eventos mais antigos e tradicionais da cidade de São Paulo. Em 2017, será a 86ª edição, e nos três dias de carnaval, são esperados 120 mil visitantes para a região.

A tradicional festa, que integra o calendário oficial da cidade, é considerada o segundo maior festejo de toda a cidade de São Paulo, com público menor apenas que os desfiles realizados no Anhembi. De acordo com a Prefeitura Regional Penha, este ano entrarão na avenida 28 agremiações, sendo 15 do Grupo IV, que abrirão o desfile no sábado, dia 25; 8 do Grupo III, desfilando no domingo, dia 26; e mais 7 do Grupo II, encerrando as festividades na segunda de carnaval no dia 27 de fevereiro.

A localização próxima de duas estações do Metrô e de ônibus (Penha e Vila Matilde), além da proximidade de vias de acesso como as avenidas Radial Leste, Amador Bueno, São Miguel e a Rua Alvinópolis, na Vila Esperança, facilita o acesso do público ao local do evento.

A organização passa pela parceria da Prefeitura Regional Penha, UESP – União das Escolas de Samba Paulistanas, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana, CET, SPTran, Metrô e de toda a comunidade.

A festa acontece na Rua Alvinópolis, na altura da estação do Metrô Vila Matilde.