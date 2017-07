Casa da Noiva & Spa é inaugurada na Vila Formosa

“Tornando o seu dia mais especial”. Este é o slogan da Casa da Noiva & Spa, inaugurada no dia 27 de junho, na Rua Araiporanga, 220, Vila Formosa. Com uma ampla e sofisticada estrutura, o espaço preza pelo bem-estar das noivas, fazendo deste momento tão esperado na vida de uma mulher ainda mais mágico e inesquecível.

Com muita alegria, carinho e surpresas, a Casa da Noiva & Spa recebe as suas clientes. Os serviços são todos personalizados em um verdadeiro complexo de beleza, composto por várias especialidades para transformar o visual da noiva em uma alta produção, repleta de muito glamour e, principalmente, classe. É um dia inteiro dedicado à celebração de um momento muito particular.

“Estamos neste endereço desde 2004 com o salão Alto Estilo Shopping da Beleza. Já tínhamos um espaço voltado às noivas, mas devido à grande demanda, resolvemos ampliar as nossas instalações ocupando a parte de cima do prédio, abrindo a Casa da Noiva & Spa. Podemos atender até quatro noivas ao mesmo tempo tranquilamente, madrinhas e debutantes com suas amigas que dançarão a valsa”, destaca Ana Miranda.

A cabeleireira, que está à frente dos dois estabelecimentos junto com o sócio Carlos Miranda, é também especialista em loiros, ministra cursos e palestras em todo o Brasil, inclusive na Hair Brasil e Beauty Fair. “Oferecemos o melhor às nossas clientes. Temos pacotes de Day Spa, o evento Festa no Salão (infantil) com buffet e tratamentos estéticos, além do Dia da Debutante”, completou.

Com certificações internacionais de especializações, Ana Miranda já ganhou vários prêmios. Entre eles estão o Tesoura de Ouro 2015 e o Tesoura de Ouro com Esmeralda 2016.

Mais informações no site www.casadanoivaespa.com.br e nos telefones 3798-2109, 2302-3934 e 97293-4594.