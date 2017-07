Casa do Tatuapé: conheça este espaço histórico nestas férias

É pura história. A Casa do Tatuapé é uma construção em taipa de pilão, com seis cômodos e dois sótãos, que se diferencia de outros exemplares remanescentes do período colonial por apresentar telhado de apenas “duas águas”. Trata-se de uma cobertura composta de dois planos inclinados simetricamente em relação ao eixo principal da construção. A cada um destes planos inclinados que servem para o escoamento das águas pluviais dá-se o nome de água.

Outra curiosidade é que para a casa poder ser residência e depois olaria era preciso ter água nas cercanias. Este fato explica porque sua implantação esteve vinculada à proximidade de um curso d’água, situação hoje descaracterizada pela retificação do rio Tietê e canalização do córrego do Tatuapé.

Adquirida pela Prefeitura entre 1979 e 1980, sob a responsabilidade do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), por meio de um projeto realizado em conjunto com o Museu Paulista da USP, foram realizadas pesquisas arqueológicas e o imóvel passou por obras de restauro.

Localizada na Rua Guabijú, 49, a casa remete os visitantes a uma viagem ao passado

Os trabalhos foram realizados de modo a reconstituir algumas paredes que estavam por desabar, assim como o madeiramento e o telhado. Também foram restauradas as janelas com balaústres e as portas almofadadas.

Com o intuito de evidenciar as características da época de sua construção, conservou-se nos cômodos o piso em “terra batida”. Em 1981, a Casa do Tatuapé foi aberta à visitação pública e,

em 1991, o imóvel passou por novas obras de preservação. No ano seguinte, a Casa do Tatuapé foi reaberta à população, abrigando atividades socioculturais.

SERVIÇO

Onde: Rua Guabijú, 49, no Tatuapé. Telefone: 2296-4330. E-mail: museudacidade@prefeitura.sp.gov.br. Visitação: de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Entrada franca. Consulte a programação.