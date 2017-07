Casamento ‘explosivo’ no Tatuapé

Noivo surpreende noiva com presença de amigos motociclistas; perfilados, eles aceleraram e buzinaram para saudar os recém-casados.

Marília Rafacho não desconfiou de nada. Ela e o noivo, Bartolomeu Ferreira Soares, chegaram bem antes da cerimônia no 27º Cartório do Tatuapé, no dia 1º de julho, e como todos os demais casais, entraram e esperaram a sua vez para assinar os papéis e oficializar a união civil. Assim como eles, também fizeram os familiares mais próximos.

Enquanto isso, do lado de fora, mais de dez motociclistas chegaram em silêncio, para não chamar a atenção de ninguém, e pararam do outro lado da rua, à espera do casal. Todos têm como hobby andar de moto pela cidade e fazer diversos passeios. Com o intuito de ajudar, o amigo Ribeiro entrou em contato com a reportagem da Gazeta e também mobilizou os demais companheiros para fazer a surpresa.

Passada a cerimônia, quando o casal saiu, Marília não conteve a emoção. “Não imaginava nada disso. Nossa, estou sem palavras. Ele conseguiu esconder direitinho. Este momento vai ficar marcado para sempre na minha vida. Estou muito feliz.”

“Nossa, estou muito emocionado. Queria fazer algo diferente e marcar ainda mais este momento tão especial em nossas vidas. E deu certo! Sair e ver todos nos esperando foi algo sensacional. Realmente foi único. Valeu à pena. Agradeço de coração a cada um que esteve presente”, destacou Bartolomeu.