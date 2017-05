A lenda João Donato está de volta com o CD “Donato Elétrico”, que remete às histórias e à criatividade inesgotável do instrumentista. A história do disco começa nos anos 70, quando Donato estava prestes a lançar o álbum “Quem é Quem”, produzido por Marcos Valle, mas a gravadora achou que não valia a pena investir num disco cantado do artista. Na época, João chamou toda a imprensa para a igreja do Outeiro da Glória e, sob os olhos dos jornalistas, começou a jogar os discos para o alto.

Ronaldo Evangelista, produtor de “Donato Elétrico” soube da história já nas sessões de pesquisa e ensaio para a gravação do disco, no estúdio Traquitana. Escarafuncharam o disco todo e resolveram fazer o lançamento do álbum em 2014.

Ao ouvir “Quem é Quem?” é possível compará-lo com as amostras de “Donato Elétrico” ao se encontrar semelhanças nos timbres e em alguns arranjos. As diferenças, no entanto, abrem campo para o ouvinte construir, à sua maneira, uma interpretação própria. Diferente do disco de 1973, “Donato Elétrico” trata-se de um disco no qual Donato volta com tudo aos sintetizadores e outras parafernálias. À venda no www.sescsp.org.br.