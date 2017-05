CEI Tatuapé: famílias esperam atitude

A situação do Centro de Educação Infantil (CEI) do Tatuapé, localizado na Rua Serra de Botucatu, 328, junto à Rua Serra de Japi, está piorando com o tempo. Por não ter sido finalizado no fim do ano passado, como prometido por Fernando Haddad, o prédio está se deteriorando. Fechada por tapumes e sem ninguém trabalhando, a obra foi paralisada por completo.

Informações mais recentes dão conta de que haviam sido concluídos os serviços de alvenaria de elevação, revestimentos (chapisco, emboço), instalação de pontos de tomadas e interruptores, cobertura, regularização do contra piso e muretas de bancadas. No entanto, o espaço ainda espera pelos pisos, revestimentos com azulejos e pastilhas, caixilhos e portas metálicas, forros, vidros, instalações elétrica e hidráulica, pintura geral, caixa dàgua, muros e drenagens, calçadas, paisagismo e brinquedos.

Até o fim do ano passado, a Secretaria da Educação havia pedido às mães interessadas que procurassem a DRE Penha, localizada na Rua Apucarana, 215 (ao lado da estação Carrão do Metrô), ou ligassem no telefone 3397-9944. O Centro de Educação deverá ser destinado a crianças de zero a cinco anos. A área construída terá cerca de 920,56 m², com dois pavimentos. Durante a construção, a promessa era a de que o local tivesse berçário, lactário, cozinha, refeitório, banheiro, brinquedoteca e elevador.

CEI TAMOIO

O caso do CEI Tamoio, localizado na Rua Domingos Rubino, esquina com a Rua Jardim Tamoio, no Conjunto José bonifácio, conseguiu ser ainda mais absurdo que o do Tatuapé. Isso porque até o fim de janeiro não havia mais o que fazer no prédio em termos de infraestrutura, acabamento e instalação de equipamentos. O prédio já tinha tudo o que era necessário para atender às milhares de famílias necessitadas da região de Itaquera.

A obra, que custou R$ 3.920.519,83, tem dois pavimentos, divididos em playground, solário, cozinha industrial, refeitório, área administrativa, salas para brinquedoteca, lactário, banheiros com acessibilidade, aquecimento de água para os chuveiros, salas de aula, berçários e elevador. O terreno tem 1.931 m², e a área construída é de 923 m². O CEI atende, preferencialmente, crianças de Berçário I, Berçário II, Minigrupo I e Minigrupo II. Em algumas unidades, há também os grupos de Infantil I e II.

SECRETARIA RESPONDE

Na última quinta-feira, dia 4, a Secretaria Municipal de Educação respondeu que o Centro de Educação Infantil (CEI) Tamoio, agora nomeado CEI Indireto Francisco Pereira Sobrinho, está em funcionamento desde 1º de fevereiro de 2017. A unidade fica no Conjunto Residencial José Bonifácio, em Itaquera, e atende 130 crianças.

Já com relação ao outro local, a pasta relatou que o contrato para a obra do CEI Tatuapé foi suspenso por 120 dias a partir do último dia 13 de março. Conforme a Secretaria, a retomada dos trabalhos está sendo dificultada pelos “buracos” orçamentários herdados da gestão passada. O órgão esclareceu, ainda, que o CEI Tatuapé está com 74% dos trabalhos concluídos e atenderá 230 crianças de 0 a 3 anos de idade.

Sérgio Murilo Mendes