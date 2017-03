CELSO GARCIA – ‘Cidade Linda’ chega à avenida

Durante a reunião do Conseg do Parque São Jorge, o prefeito regional da Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo, afirmou que a Avenida Celso Garcia receberá o programa “Cidade Linda” no dia 8 de abril. Ele não soube informar qual será o trecho atendido, mas pediu aos moradores que ajudassem a Prefeitura na ação. A atividade contempla serviços de manutenção de ruas, conservação de galerias e pavimentos, retirada de faixas e cartazes, limpeza de monumentos, recuperação de praças e canteiros, poda de árvores, manutenção de iluminação pública, reparo de sinalização de trânsito, limpeza de pichações, troca de lixeiras e reparo de calçadas.

PARALELEPÍPEDOS

Para Criscuolo, o serviço de tapa-buraco não serve mais para a Celso Garcia. “Isso porque quando a avenida, que era de terra, foi urbanizada, fizeram o piso utilizando paralelepípedos, pedras que não aderem ao asfalto”, explicou. Por isso, atualmente, disse o prefeito regional, a avenida precisa passar por uma transformação, seja construindo as pistas dos ônibus com concreto ou modificando o tipo de material. “Hoje o tapa-buraco não funciona porque as chuvas, em conjunto com o peso dos ônibus, fazem o asfalto desprender”, completou. A vice-presidente do Conseg, Cristiane Casseb, relatou que em um dos trechos uma pedra de paralelepípedo se soltou e o peso de um dos coletivos fez a pedra ser arremeçada, quebrando o vidro de uma agência bancária.

LIGAÇÃO

O prefeito regional afirmou que, como seu irmão morava em uma travessa da avenida, sabe da importância da via para a cidade. “A Celso Garcia é a segunda principal ligação entre a Zona Leste e o centro, depois da Avenida Radial Leste. Portanto, o local precisa de mais investimentos, mas os projetos serão implementados daqui para a frente. São pouco mais de 70 dias de governo e estamos tomando pé da situação”, salientou Criscuolo.

EXPECTATIVA

Até o fim do ano passado, foram apresentados vários programas de recuperação da avenida, porém nenhum deles caminhou. Gilberto Kassab, durante seu governo, chegou a anunciar uma linha de Metrô entre o centro e a Penha. Depois, Fernando Haddad propôs uma linha de ônibus expressa que sairia de São Miguel e seguiria até o Parque Dom Pedro. Como os planos ficaram no passado, agora fica a expectativa para o que virá após o “Cidade Linda”.