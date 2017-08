Centro Esportivo – Abertura está quase definida

As duas últimas mobilizações realizadas na frente do Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes, na Rua Apucarana, Tatuapé, deram resultado. O chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seme), Luís Fernando Milan, encaminhou uma carta para quatro dos clubes de futebol que aderiram ao movimento junto com os moradores. Sampaio Moreira, Juventude, Vila Paris e Cruzeirinho, a princípio, receberam um documento de convocação para que representantes dos clubes se apresentassem na secretaria para receberem instruções com relação à documentação necessária para a constituição do CDC Tatuapé.

Após o encontro na Seme, os clubes reuniram toda a documentação necessária e, amanhã, dia 21, irão preencher o formulário de pedido de autorização para a criação da nova entidade. Além disso, serão entregues ao chefe de gabinete as atas de fundação, da última eleição, estatutos dos clubes e formação da diretoria. Após cumprirem todos os trâmites burocráticos e saldarem as taxas municipais, que estiverem dentro do cronograma, os responsáveis pelo CDC vão receber um Termo de Permissão de Uso (TPU) para exercer a finalidade específica.

“Grupos mostraram sua força”

No domingo anterior, Dia dos Pais, mais de 60 pessoas, muitas acompanhadas de seus cães, voltaram a se reunir na frente do clube e atraíram os olhares curiosos de passageiros que seguiam na direção da estação Carrão do Metrô e também de moradores de prédios vizinhos. Diretores e atletas dos clubes de futebol foram ao encontro uniformizados e também estenderam suas bandeiras ao lado da faixa que pedia: “Prefeito Dória, Queremos Nosso Parque Aberto”.

Na oportunidade, o coordenador de governo local da Prefeitura Regional Mooca, Walter Mezzetti, fez uma declaração animadora para todos os presentes. Segundo ele, o diretor da área de Edificações, da Secretaria de Obras, havia expedido um documento autorizando a entrada da equipe da Regional no Centro Esportivo para a execução de serviços de zeladoria e limpeza no espaço.