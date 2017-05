Centro esportivo em debate

Moradores, empresários e representantes de vereadores voltam a se reunir amanhã, dia 8, para discutir as próximas medidas que serão tomadas para a obtenção da reabertura de parte da área verde e do entorno dos dois campos de futebol existentes no Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes, futuro Território CEU Carrão/Tatuapé, localizado entre as ruas Monte Serrat e Apucarana, junto à estação Carrão do Metrô.

SECRETARIAS

Após a vistoria técnica realizada por profissionais da Prefeitura Regional Mooca na semana passada, os representantes do município chegaram à conclusão de que seria necessário haver um acordo entre as secretarias da Educação, Esportes e do Verde e do Meio Ambiente. Dessa maneira, seria possível retomar as áreas atualmente fechadas, mas que não estão em obras.

AJUSTES

Diante do quadro, os assessores do vereador Caio Miranda Carneiro, Thomás Rossi e Gustavo Dobner, iriam tentar agilizar o ajuste entre as pastas para poder apresentar durante a reunião. Para o morador João Ortega, responsável pela organização dos abaixo-assinados, o objetivo do encontro é justamente tentar definir as responsabilidades. Segundo ele, caso o grupo consiga formular documentos de ação ou uma previsão para a liberação do espaço, será possível buscar as parcerias.

OBJETIVOS

Dobner, que é engenheiro florestal, apresentou um mapa esquemático que separa o terreno onde estão os campos de futebol do restante das obras. Ele disse ser importante, a partir de agora, adicionar uma descrição do projeto, com os objetivos, detalhamento dos serviços, contra partidas, entre outros itens. A moradora Valéria Gadioli lembrou que também pode ser incluído no documento a proposta de retirada dos tapumes que estão em volta da área verde e a readaptação do gradil para mais próximo da rua.

Sérgio Murilo Mendes