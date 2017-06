Centro Esportivo: Gestores planejam administração

Por

SERGIO MURILO MENDES

A Prefeitura Regional Mooca iniciou, na última quarta-feira, dia 7, o processo de regularização para a reabertura de parte do Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes. De acordo com Walter Mezzetti, coordenador de governo local da prefeitura regional, ele entregará ao setor de edificações da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento a documentação dos clubes interessados em gerir o CDC (Centro Desportivo Comunitário) dentro do centro esportivo. “Como são poucos, gostaria de convidar outras entidades esportivas cujo conhecimento e experiência seriam de grande valia para essa ação”, solicitou Mezzetti.

CLUBES

Ao mesmo tempo, ele pediu que outras instituições possam aderir ao projeto de retomada da área, como Rotary Club, Lions Clube, Lojas Maçônicas, e demais grupos que agreguem não só com o apoio financeiro, mas principalmente com o desenvolvimento de projetos, e elaboração de festas e eventos. Nildo (Osai Targino), do Sampaio Moreira, apresentou a proposta de, em conjunto com representantes dos clubes Juventude FC, Cruzeirinho e Vila Paris, adiantar a formação do estatuto, além da chapa de composição da diretoria, com presidente, vice e secretários.

“Parceria Público Privada é um dos caminhos para atrair empresas”

CADASTRO

Mezzetti afirmou que ainda não poderia confirmar para a próxima semana a realização do mutirão de limpeza e zeladoria no centro esportivo, mas iria verificar uma data. Enquanto isso, as pessoas, empresas, grupos e entidades que quiserem fazer parte do encontro de recuperação do local podem se cadastrar pelo e-mail: contato@meutatuape.com.br. As pessoas engajadas, até agora, propuseram a utilização do Decreto nº 52.062 de 30/12/10, relativo à Parceria Público Privada (PPP), para formalizar o convite a empresas da região. Com esse dispositivo, o centro esportivo poderá obter mais equipamentos, reformas e serviços de limpeza e segurança.

FALTAM INFORMAÇÕES

Na semana passada esta Gazeta procurou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para obter mais informações sobre duas decisões tomadas pela pasta este ano. Uma delas foi relacionada ao destino da verba de R$ 272.727, 00, liberada pelo gabinete do secretário de esportes, dia 21/04/2017, ação 3032, código do DA 999.00.00.00.131, para reforma e revitalização do CEE Brigadeiro Eduardo Gomes. A outra dizia respeito à indicação de um coordenador para para o local, ocorrida no dia 16 de fevereiro de 2017. No caso seria Maurício Garcia Rodrigues, RF 716.566.8. Ele teria sido nomeado para exercer o cargo de coordenador de Equipamento Esportivo do CEE Brigadeiro Eduardo Gomes.