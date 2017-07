Centro Esportivo Manchester tem novo diretor

O Centro Esportivo Vila Manchester, localizado na Praça Haroldo Daltro, s/nº, Carrão, tem um novo diretor. José de Paiva, que também é diretor-superintendente da Associação Comercial de São Paulo – Distrital Tatuapé, assumiu o posto no lugar de Eduardo Uyeta, que teve a gestão elogiada, após permanecer quatro anos no cargo durante a gestão de Fernando Haddad. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a troca da coordenação se deu pela capacidade técnica e aptidão do novo gestor.

Agora, caberá ao diretor comandar as atividades administrativas – gestão de funcionários internos e de empresas terceirizadas, zeladoria e manutenção -, além de implantar projetos esportivos e oficinas, buscar parcerias e manter o espaço em condições de uso.

“Com mais de 2 mil frequentadores, o local oferece várias aulas”

Há cerca de cinco anos, havia poucos usuários e frequentadores no Manchester, pois não tinha oferta de aulas e atividades esportivas, já que o local sofria com a falta de professores e técnicos. Além disso, parte da área era invadida por vendedores e usuários de drogas.

Atualmente, com mais de 2 mil frequentadores, o centro esportivo oferece aulas de ginástica, alongamento, yoga, pilates, tai chi chuan, danças e hidroginástica. Além dessas modalidades, o lugar ainda tem voleibol – jovens e adultos, basquetebol, futsal, karatê, capoeira, muay thai, ballet, jazz, judô, entre outros esportes. Sem contar as atividades diferenciadas como a capoeira para jovens com deficiência, voleibol para idosos e futebol de campo feminino