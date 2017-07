Centro Esportivo terá o CDC Tatuapé

Representantes de clubes de futebol como Sampaio Moreira, Cruzeirinho, Vila Paris e Juventude; moradores e o coordenador do governo local da Prefeitura Regional Mooca, Walter Mezzetti, estiveram no Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes para uma nova vistoria. Após terem uma visão de quem irá gerir o espaço em breve, eles se reuniram com outros diretores de espaços esportivos na quarta-feira, dia 28.

Durante o encontro, foi possível apresentar aos outros a realidade do local, como o cálculo do terreno que poderá ser aproveitado para as atividades esportivas e os reparos que serão necessários antes da abertura da área. Para Mezzetti, alguns pontos podem servir para a instalação de bebedouros e torneiras. O vestiário do antigo conjunto de piscinas também pode ser recuperado, assim como a parte elétrica para garantir a iluminação de alguns pontos específicos. Outra proposta é levar banheiros ecológicos ao local e dar continuidade ao projeto de implantação de grama sintética nos campos de futebol.

“Com a criação do CDC Tatuapé o espaço voltará às mãos da população”

Os responsáveis pelos clubes se disponibilizaram a participar da ação de zeladoria e vão avaliar a atual situação dos dois campos. Conforne os diretores, um deles está desnivelado e precisa de mais terra e areia para voltar a ser como antes. Os representantes afirmaram que uma das primeiras ações, após a entrega do CDC, será a colocação de alambrados para proteger quem estiver na pista de caminhada. Outra ideia é instalar food trucks e explorar a área de estacionamento para gerar renda.

Agora, após a inscrição dos nomes de novos clubes dentro do projeto do CDC, será estabelecido o dia da eleição e a formação da diretoria e do presidente da entidade. Com as publicações dos editais da entidade gestora e da criação do CDC divulgadas, os moradores vão poder reocupar e cuidar da área de lazer novamente.