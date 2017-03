Ceret – Entrada principal será reformada

Na última sexta-feira, dia 10, o diretor do Ceret, Mohamed Mourad, entrou em contato com a redação para adiantar que, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 13, começa a reforma dos arcos da entrada principal do parque (foto). A intervenção será geral e contemplará também o teto e o telhado. “É mais uma parceria do Ceret com a iniciativa privada. O prazo para estar tudo concluído é de 30 dias. Na terça-feira, outra parceria terá início. Todas as faixas das trilhas de distância existentes no chão do parque serão repintadas. Também fruto de doação”, explicou à reportagem Mohamed.