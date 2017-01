Ceret – Feira de orgânicos acontece toda terça-feira

A feira de orgânicos do Ceret acontece toda terça-feira, das 7 às 13 horas, na Rua Eleonora Cintra, 1.300, no estacionamento do parque Ceret.

Todos os produtos comercializados contam com certificação e informações de onde são cultivados ou por quem é produzido.

Isso porque não há apenas frutas, verduras e legumes, mas também produtos orgânicos processados e até cosméticos. São encontrados, por exemplo, diferentes tipos de arroz, massas, óleos, condimentos, farinhas, café, sucos, geleias, mel orgânico, extrato de tomate, congelados, shampoo sólido, máscara facial noturna e muito mais.

Nas bancas de pães há receitas de todos os tipos. Nesta época do ano também pode ser encontrada a ameixa centenária, cultivada pelo senhor João Carlos. Outro produto bem interessante é o Gel Dental da Cativa Natureza, com extratos de camomila, neem, juá e salvia. O sabor refrescante vem dos óleos essenciais de menta e anis estrelado.

Na banca Policarpo, entre os produtos de sucesso está o milho de pipoca orgânico e o pão de queijo congelado com ora-pro-nobis, que tem alto teor de fibras que ajuda no processo digestivo e intestinal, promovendo saciedade, entre outros benefícios. Outra novidade, segundo Meire Policarpo, são os sorvetes diferenciados da Itabaú: arroz doce, banana caramelada, batata doce com beterraba, limão siciliano com mel e inhame; milho verde, pinhão, uva e os zero lactose vegano de abacaxi com hortelã, banana e mirtilo.

PROFISSIONAIS

Têm licença para comercializar seus produtos os seguintes profissionais: Alternativa Orgânica – legumes e frutas; Atelier Polyana – pães, mel e geleias; Cativa Natureza – cosméticos; Elza – verduras e legumes; Empório Virgílo – castanhas, sucos e ovos; Fkyorgânico – verduras, legumes e frutas; Irmãos Silva – verduras e legumes; Meu Mundo Orgânico – roupas, brinquedos em algodão e cosméticos; Micael – frutas e mercearia; Mj Maciel – bananas light; Natureza à Mesa – palmito, grãos e laticínios; Oficina D’orgânico – tapioca, pão na chapa e bebidas; Orgânicos Vida – hortifruti; Paraíso das Rúculas – verduras e legumes higienizados e processados; Policarpo Orgânicos – farinha de tapioca, sorvetes, salgados congelados, pão de queijo, entre outros produtos; Roça Urbana – verduras, legumes e frutas; Sabor da Vitória – São Mateus – verduras e legumes; Secale – pães, geleias e sucos; Sítio Álberi – legumes e frutas; Sítio Brasil – verduras, legumes e frutas; Sítio Gregório – verduras, legumes e frutas; Sítio Santa Izabel – verduras, legumes e frutas; Sítio Vista do Baú – verduras, legumes e frutas; Vendinha das Gerais – crepiocas, lanches e sucos; e Zundi – bananas, frutas e tubérculos.

Estes profissionais, além de poderem vender seus produtos na feira de orgânicos do Ceret, também estão presentes todas as sextas-feiras, na feira de orgânicos da Mooca, que acontece na Rua dos Trilhos, 869, também das 7 às 13 horas, no mesmo endereço da feira confinada.