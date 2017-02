Ceret ou PET: o que é bom… dura pouco!

Sr. redator:

“Como moradora do Tatuapé há 16 anos e frequentadora do Clube Ceret (hoje PET) há 32 anos, fiquei muito feliz com a reforma do parque, troca dos brinquedos e limpeza. Afinal de contas, o Ceret ou PET é um oásis no Tatuapé e na Zona Leste. É uma joia a ser cultivada com carinho, uma vez que o trânsito caótico e a infinidade de prédios tomam conta do nosso querido bairro.

No entanto, como o que é bom dura pouco, segundo o ditado popular, neste último fim de semana, ao fazer minha caminhada matinal pelo parque, notei que a nossa joia começa a dar sinais de desleixo e abandono.

Entulho, lixo e até o parque infantil, gentilmente doado pelos lojistas de um shopping, está interditado há quase 20 dias, devido a alguns brinquedos oferecerem risco às crianças, por falta de manutenção. Triste notícia para a população local, que vai ao parque em busca de saúde, qualidade de vida e lazer. Será que a Prefeitura, mesmo em transição, não tem mais esse compromisso em sua agenda?”

Sibeli Dianni Bertazi