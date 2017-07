Ceret tem horário de estacionamento reduzido

A Secretaria Municipal de Esportes alterou o modelo de atendimento do Ceret. O número de seguranças oferecido pela empresa privada contratada foi diminuído de 16 para 9 durante o dia, e de 11 para 5 durante a noite. O centro esportivo não funcionará mais até a meia-noite aos fins de semana. Durante a semana, o horário passa a ser das 6 às 22 horas. Quanto ao estacionamento da Rua Eleonora Cintra, o mesmo não foi fechado, mas seu horário de funcionamento agora é das 7 às 18 horas, e está sem segurança. Por enquanto, o parque está sem direção, pois o nome apontado ainda não assumiu o cargo. A concessão do Ceret a uma empresa privada ainda não está definida, já que há um longo processo de discussões pela frente. Todas as informações foram obtidas durante cobertura, realizada na noite de segunda-feira, da reunião do conselho de usuários.