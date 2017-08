Chef da Semana – Bolo Formigueiro

Essa edição, quem dá a receita é a tatuapeense Nancy Valerine Pinheiro. Ela é culinarista e assistente do chef Jurandyr Affonso e, pelo que nossa redação experimentou, faz delícias na cozinha. Confira você também!

INGREDIENTES

2 xícaras de chá de açúcar refinado;

2 xícaras de chá de farinha de trigo;

4 ovos;

1 colher de sopa de fermento em pó (um pouco cheia);

1 xícara de chá de coco ralado;

1 xícara de chá de leite;

1 xícara de chá de óleo de milho;

1 xícara de chá de chocolate granulado crocante (dica: na falta do crocante, coloque o chocolate granulado macio por 30 minutos no freezer);

MODO DE PREPARO

Bater bem no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar e o leite. Tire do liquidificador e jogue sobre os outros ingredientes secos (já previamente misturados) em uma tigela e misture tudo com o auxílio de um fuê. Coloque em uma forma (redonda com buraco no meio de 30cm de diâmetro) untada com margarina e açúcar refinado. Asse a 180º em forno (previamente aquecido) por mais ou menos 30 minutos. Deixe amornar, desemforme e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Bom apetite!