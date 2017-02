Ciclovia da Radial – Pouco útil e perigosa

A ciclovia da Radial Leste, que liga a estação Itaquera a estação Tatuapé do Metrô, ainda não é a opção mais segura para quem deseja fazer este trajeto. Inaugurada em 2008, com 12,2 km de extensão, a ciclovia apresenta alguns problemas que vão além da falta de segurança.

O primeiro deles é a iluminação, que é insuficiente em pontos próximos aos viadutos, como Antonio Abdo (antigo Conselheiro Carrão) e Alberto Badra (Aricanduva) e na lateral da alça de acesso entre a Penha (Rua Alvinópolis) e a Avenida Radial Leste, altura da estação Penha do Metrô.

Outra reclamação comum sobre a ciclovia da Radial Leste é que ela é pouco útil para quem deseja se deslocar até o centro da cidade, já que é impossível seguir adiante depois do trecho da estação Tatuapé do Metrô. Se o usuário precisar continuar o percurso quando chegar à estação Tatuapé, ele deverá fazer isso se arriscando entre os carros, pois a estação não possui bicicletário. Além disso, mesmo se ele quisesse ir de metrô com o veículo, isso só seria possível a partir das 20h30, horário em que é permitida, de segunda a sexta, a utilização de bicicletas. Na Linha 3-Vermelha, os bicletários estão localizados em cinco estações: Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança, Carrão, Brás e Santa Cecília, que estão abertos apenas para o estacionamento e não para o aluguel de bicicletas.

Apesar de a bicicleta ser um meio de transporte saudável, ela é ainda pouco utilizada pelos paulistanos. Segundo levantamento realizado em setembro de 2012, cerca de 300 mil pessoas na região metropolitana de São Paulo utilizam a bicicleta para se locomover, isso representa apenas 1% da população.

TRABALHO

A pesquisa O Uso de Bicicletas na Região Metropolitana de SP, de agosto de 2010, apontava que a capital paulistana tem quatro polos de bikes. Ao analisar os distritos com mais de 2 mil viagens por dia, observa-se que 70% delas estão reunidas em Grajaú (e Socorro), Vila Maria (Vila Medeiros, Tremembé e Jaçanã), Jardim Helena (Itaim Paulista, São Rafael, Itaquera e São Miguel Paulista) e Ipiranga (Cursino e Sacomã).

A característica mais marcante na zonal leste é que os usuários fazem uso conjugado da bicicleta com outro meio de transporte. Prova disso é que os bicicletários de estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), como Itaim Paulista e Jardim Helena, ficam cheios durante quase todo o dia, esvaziando apenas no fim da tarde, quando estudantes e trabalhadores descem dos trens e seguem pedalando para casa.

Segundo pesquisa do Metrô, mais de 70% das viagens feitas diariamente de bicicleta na capital são para trabalhar – pelo menos 214 mil moradores usam esse meio para chegar ao trabalho todos os dias.

MEDO

Na contramão desse número, está o estudante de direito, Gabriel Prevides, que representa os 4% dos paulistanos que utilizam a bicicleta para lazer. Gabriel conta que utilizou apenas uma vez a Ciclovia da Radial Leste e que não se sente à vontade de continuar a usá-la, porque ela não é segura. “Você corre risco né? Tudo escuro, sem ninguém. Tem uma parte ali perto do viaduto Aricanduva que é tensa. Cheio de indigente se drogando na pista, devem até dormir lá” comenta.

Por conta dos casos de furtos de bicicletas e de objetos pessoais dos ciclistas, moradores do bairro do Tatuapé já pediram à Polícia Militar que realize rondas próximas a estes locais para verificar a presença de suspeitos.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar esclarece que realiza o policiamento ostensivo preventivo por meio dos mais diversos programas de policiamento existentes na Instituição (Rádio Patrulhamento, Força Tática, ROCAM, Escolar), sempre objetivando a diminuição dos crimes.

A Polícia Militar orienta aos cidadãos para que registrem os fatos e acionem a Policia Militar quando se depararem com ações delituosas ou situações de emergência.