O espetáculo “Cinderela Lá Lá Lá” da Cia. Le Plat du Jour voltou ao Teatro Folha ontem, dia 6 e fica em cartaz até 25 de junho, com sessões aos sábados e domingos, às 16 horas. A história da Gata Borralheira que encanta gerações vive nessa adaptação o ambiente fashion, ao contar a vida de uma corajosa Cinderela cujo sonho é ser estilista.

A ambientação da história no mundo da moda permitiu às diretoras Alexandra Golik e Carla Candiotto brincar com o perfil de cada personagem, criando uma madrasta fanática por shopping centers; as irmãs invejosas que só pensam em se tornar atrizes de musicais; o Príncipe Emo que luta esgrima e cursa a Faculdade GV, a Fada Madrinha que é musa do entertainment e o Pai de Cinderela, uma figura ausente, que é um comerciante rico e elegante. O baile real tem tapete vermelho para a chegada de celebridades, como Yoko Ono e Olivia Newton-John.

As atrizes Bebel Ribeiro, Helena Cerello e Paula Flaibann realizam as cenas com dinâmica do começo ao fim da peça, cantando e dançando, além de trocar de figurino quinze vezes.

Ingresso: R$ 40,00 (inteira). Local: Avenida Higienópolis, 618. Mais informações no telefone 3823-2323.