Cine Materna no Shopping Metrô Tatuapé

O Complexo Tatuapé dá continuidade às sessões especiais do CineMaterna. Neste mês, a sessão será no dia 7, às 14h, no Cinemark do Shopping Metrô Tatuapé, com a apresentação do filme Amor.com. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria.

Clientes do Clube Pontua Complexo Tatuapé, programa de fidelidade do shopping, ganham ingressos de cortesia. As primeiras cinco mães que apresentarem o voucher do evento, disponível no aplicativo Complexo Tatuapé, ganharão uma entrada gratuita para a sessão.

Os filmes que são exibidos mensalmente são escolhidos pelas próprias mães por meio de enquete no site da ONG CineMaterna. Mais informações, acesse: www.cinematerna.org.br.

Onde: Rua Domingos Agostim, 91, Tatuapé.