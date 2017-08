Coco Bambu: Dia dos Pais com requinte e sofisticação

Localizado na Rua Azevedo Soares, 2.150, no Tatuapé, o restaurante Coco Bambu tem, no seu menu, saborosos pratos de frutos do mar com temperos nordestinos. O toque especial das receitas fica por conta da combinação, na medida, de especiarias e temperos do chef.

Tudo é servido com muito requinte e sofisticação. No cardápio, o cliente encontra de petiscos e entradas a saladas, camarões, frutos do mar, peixes, carnes, pratos especiais e infantis, cafés e sobremesas.

CARDÁPIO

O cliente que for ao Coco Bambu poderá pedir, por exemplo, de entrada, o couvert. Ele vem com camarões marinados, tomate seco com queijo minas frescal temperado, tomates gratinados com alho, berinjela, ceviche de peixe, pães de queijo e torradas crocantes.

Se preferir, pode optar pelos Mexilhões do Atlântico. Eles são puxados no azeite e aromatizados com cebola, alho e pimentões, sendo enriquecidos com um toque de nata. Acompanha torradas amanteigadas.

PRATOS

Os pratos principais são bem variados e contam com uma apresentação impecável. Na sessão Especiais uma das receitas é o Sirigado ao Forno. Trata-se de um filé de peixe (badejo) assado no forno e servido com uma variedade de verduras, legumes e cheiro verde. Acompanha arroz branco e farofa de banana.

Mas se a pessoa não abrir mão de comer uma boa massa, que tal pedir pela receita Frutos do Mar à Italiana? O espaguete italiano vem coberto com mexilhões, lula, polvo e camarões sendo salteado no azeite com alho, cebola, molho de tomates frescos e manjericão.

E, se quiser optar por uma receita que leva carne, o Filé Três Pimentas está entre as opções. Os medalhões de filé levam bacon e são grelhados e flambados com conhaque e molho cremoso de três pimentas (verde, rosa e preta). Acompanha batata recheada e arroz à grega.

CARTA DE VINHOS

Por ser uma bebida sofisticada, o vinho e seu valor incluem a experiência que seu consumo entrega. Para isso, a adega do Coco Bambu tem atenção especial para sua carta de vinhos que é composta por rótulos que harmonizam com o tipo de culinária servida.

DIA DOS PAIS

O Coco Bambu Anália Franco é o lugar ideal para a comemoração de Dia dos Pais. Para reservas e mais informações ligue 4304-6221. Site: www.restaurantecocobambu.com.br.