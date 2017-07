Sucesso de público a comédia “Cada Um Com Seus Pobrema”, com Marcelo Medici entra em cartaz no Teatro Porto Seguro para temporada de 4 de agosto a 10 de setembro, com apresentações de sexta-feira e sábado, às 21 horas; e domingo, às 19 horas.

Escrito e interpretado por Marcelo Medici, o espetáculo já é considerado um clássico na carreira do ator. Com direção de Ricardo Rathsam, Medici interpreta oito personagens hilários e surpreende com sua agilidade e talento de mudar radicalmente de expressão e voz.

Figuras já conhecidas do grande público como o corinthiano Sanderson (presente no programa Vai Que Cola, do Multishow), o último mico-leão-dourado do mundo, a vidente Mãe Jatira (famosos em vídeos no youtube e programas de TV), a apresentadora infantil Tia Penha entre outros fazem parte do espetáculo que estreou em 2004.

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 90,00, divididos entre plateia, balcão e frisas. Classificação: 14 anos. Local: Alameda Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos. Mais informações no telefone 3226-7300.