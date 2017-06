Como estão os locais que receberam ações da Prefeitura

Cidade Linda e Bairro Lindo. As duas ações da Prefeitura acontecerem no Tatuapé. A reportagem desta Gazeta retornou aos endereços onde elas aconteceram para ver se todos os problemas foram sanados.

A Praça José Moreno recebeu a ação Cidade Linda que contou com a presença do prefeito João Doria, numa manhã de sábado. Localizada às margens da Avenida Celso Garcia, o monumento Pátria e Família não foi lavado. Os canteiros não estão bem-cuidados e falta grama na maior parte do espaço verde.

Também há blocos dos canteiros quebrados e muito fio abaulado e até mesmo caído em seu entorno. O prédio da Biblioteca Cassiano Ricardo continua pichado e também foi encontrada uma lixeira quebrada e irregularidades no piso.

SEGUNDO ENDEREÇO

A ação Bairro Lindo aconteceu na Rua Canuto de Abreu, em frente ao Ceret. Com a colaboração de voluntários, o piso teve algumas das irregularidades sanadas. Entretanto, órgãos municipais não fizeram o reparo da coluna de uma luminária que encontra-se danificada, assim como não fizeram a troca do poste com a indicação de logradouro, que está tombado.

O gradil do Ceret está danificado com aberturas em vários locais e os portões também. O que gera um contraste grande com a mureta que foi pintada pelos voluntários, durante a ação. A impressão que se tem é que o serviço não foi terminado. Mas na prática, o gradil pertence ao parque.

Também há lixeira quebrada e no dia em que a equipe desta Gazeta esteve no endereço, uma árvore estava “isolada” com fitas amarelas.