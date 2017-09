O roteiro de “Como Nossos Pais” apresenta conflitos em excesso. A solução encontrada para abordá-los, de modo fluido, foi retirar o peso individual para que nenhum deles impedissem Rosa, a protagonista, de progredir. Ela recebe os golpes, demonstra cansaço e irritação, mas não para de seguir em frente. Felizmente, a personagem é interpretada por Maria Ribeiro, atriz ideal para esse projeto pela maneira naturalista de lidar com diálogos, com o corpo e com os demais atores. O filme tem consciência de seus objetivos e se puder incitar a uma discussão progressista e despojada sobre o papel da mulher na sociedade, melhor ainda.