Complexo Tatuapé – Giramundo faz exposição

Cerca de 60 bonecos de cena do grupo mineiro de teatro Giramundo estão expostos no Complexo Tatuapé (3º piso do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé) até o dia 1º de outubro. Horário: de segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Os visitantes poderão conhecer de perto a história da companhia que foi criada em 1970. A coletânea representa uma seleção dos espetáculos mais expressivos.

Parte dessas criações, também estará presente no Teatro Dr. Botica. Patrocinado pelo O Boticário, o teatro fica no piso superior (Praça de Alimentação) do Shopping Metrô Tatuapé. O Grupo Giramundo, aliás, é a companhia responsável pelos espetáculos em cartaz desde ontem, dia 9 de setembro.

“Compartilhar com nossos frequentadores essa mostra que conta um pouco a história do Grupo Giramundo nos deixa realmente com muito orgulho. O Complexo Tatuapé prima sempre por trazer iniciativas e opções diferenciadas de entretenimento para nosso público. Essa é uma forma de retribuir esses 20 anos, desde que chegamos ao Tatuapé”, ressalta Flávia Tegão, gerente de marketing do Complexo Tatuapé.

Na capital mineira, a sede própria do grupo, conquistada em 2000, serve de base para o Museu Giramundo, que preserva a maior coleção privada de marionetes das Américas, além de uma escola e de um estúdio de animação. Endereços: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé – Rua Gonçalves Crespo, esquina com Rua Tuiuti; e Shopping Metrô Tatuapé – Avenida Radial Leste, esquina com Rua Tuiuti. Mais informações nos telefones 2225-7000 e 2090-7400.