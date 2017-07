Concurso mais belo idoso de SP

Os interessados podem se candidatar até o dia 28 de julho; a idade mínima é de 60 anos

O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e conhecido como Centro de Referência do Idoso da Zona Leste (Cri Leste), está com inscrições abertas para o concurso que elegerá o mais belo idoso da capital paulista.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de julho. Para participar é preciso ter 60 anos ou mais e residir na capital. Serão escolhidos 25 finalistas, no dia 1º de agosto. No dia 8 de agosto, participarão de um minicurso e de um ensaio para a grande final, marcada para o dia 10 de agosto.

Além do Mais Belo Idoso, os participantes concorrem também nas categorias: Mister Beleza, Mister Elegância, Mister Simpatia, Mister Sorriso e Mister Timidez.

Em homenagem ao Dia dos Pais, no dia 11 de agosto, a partir das 14h30, todos os ganhadores e seus familiares poderão participar de um baile. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 2030-4000/4003/4035 ou pessoalmente, no próprio IPGG, localizado na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34, em São Miguel Paulista.