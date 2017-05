Conseg homenageia e reivindica

Na última segunda-feira, dia 8, o Conseg do Parque São Jorge homenageou vários Grupamentos de Bombeiros da região e de outros bairros que realizaram ou apoiaram os atendimentos às ocorrências na Comunidade do Esmaga Sapo, próximo à Rua Aiamá, no fim do ano passado; na Unicid (Universidade Cidade de São Paulo), em fevereiro deste ano; e na Padaria Vera Cruz, em março último. Os certificados de honra ao mérito foram entregues pelo comandante da 2ª Cia. do 51º Batalhão da PM, capitão Edson Serra; pelo delegado titular interino do 52º DP, Eduardo Eugenio Salaroli Kosovicz; e por representantes do próprio Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Metropolitana.

DIRETORIA

Na mesma oportunidade, foi empossada pelo capitão Serra, oficialmente, a diretoria do Conseg que permaneceu com a mesma formação: Rogério Félix Martins (presidente), Cristiane Casseb (vice), Isabel Secco Dias (1ª secretária), Raimunda Aparecida (2ª secretária) e Dinael Wilson Milochi (diretor para assuntos comunitários). Após a posse, e a entrega de mimos relacionados à comemoração ao Dia das Mães, o presidente do Conseg se pronunciou agradecendo aos bombeiros por todo o esforço que têm feito para atender às demandas da região.

COBRANÇAS

Na sequência, Martins afirmou que a comunidade do bairro continuará unida para conquistar melhorias. Segundo ele, as cobranças com relação à zeladoria, prometida pelo prefeito João Doria Jr. durante o programa Cidade Linda, na Avenida Celso Garcia, vão continuar. A própria avenida, por exemplo, que foi incluída no serviço de tapa-buraco da Prefeitura, está fora da programação de recapeamento, mesmo sendo uma das mais esburacadas da cidade.

E A FISCALIZAÇÃO?

A fiscalização ainda é inexistente na região, mesmo após o prefeito ter anunciado a efetivação de novos agentes e ter prometido ações duras contra irregularidades de comércios. Na Rua Dr. José Elias Jordão, os moradores afirmam que os bares disputam para ver quem deixa a música mais alta, seja com grupos de samba ou no básico voz e violão. O mesmo problema ocorre na Rua Antonio Macedo, com os bares abusando do som a partir da quarta-feira e seguindo até domingo. Conforme vizinhos, seja com música ao vivo ou aparelhos de som ligados, o barulho começa por volta das 20 horas e só termina às 2 da madrugada.

É PRECISO UNIÃO

Agora, resta saber se esses comércios irão se enquadrar no projeto Bar Legal e se outros órgãos como CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e GCM (Guarda Civil Metropolitana) estarão presentes nas blitze prometidas pelo prefeito. Isso porque há bares utilizando os espaços das calçadas de maneira irregular e motoristas estacionando em frente a guias rebaixadas e sobre os passeios. Além disso, moradores ainda denunciam algumas transportadoras que não orientam seus motoristas sobre as leis de trânsito, gerando uma série de transtornos.

Sérgio Murilo Mendes