O Conseg do Parque São Jorge realiza sua próxima reunião na quarta-feira, dia 14, às 20 horas, no Colégio São José do Maranhão. Na oportunidade, serão debatidos temas relacionados à segurança, zeladoria, trânsito, iluminação, fiscalização, entre outros. Local: Rua Arnaldo Cintra, 86. Participe.