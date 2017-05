Contador: a confiança é o segredo do sucesso

São Paulo é chamada de cidade do corre-corre. E os empresários e comerciantes do Tatuapé e região, com agendas cada vez mais cheias, necessitam de parcerias confiáveis e profissionais com experiência comprovada.

Foi pensando nisso, que o contador Mario Cesar Ribeiro de Souza, de 50 anos, sendo 30 deles dedicados ao ofício contábil, especialmente na área de tributos, inaugurou no Tatuapé o escritório “O Especialista Contábil”.

De acordo com o profissional, as orientações corretas sobre as leis e normas tributárias ajudam no planejamento, gerando economia no orçamento e contribuindo para os bons resultados da empresa. É bom lembrar que o contador é o responsável por toda a área fiscal, contábil e trabalhista de uma empresa.

E mesmo o profissional autônomo precisa de assessoria, pois o microempreendedor também tem a preocupação com impostos e demais obrigações acessórias, que se não forem entregues no prazo, trazem problemas graves ao contribuinte.

Para Mario Cesar, organização e planejamento são fundamentais para conseguir acompanhar todas as normas emitidas pelo poder público. E estar atualizado sobre as mudanças, em tempo real, requer investimento e compromisso com a profissão.

“Antes de contratar um contador, fique atento sobre o seu histórico profissional e a experiência na área, pois faz toda a diferença no decorrer da parceria, para não haver surpresas e prejuízos sérios no futuro”, acrescenta Mario Cesar.

SERVIÇO

