Contos de Bruxas e as Princesas

As princesas sempre são as protagonistas e as mais adoradas das histórias infantis. As bruxas ficam em segundo plano como antagonistas, vilãs e muitas vezes não passam de figurantes e sempre com a imagem denegrida. Mas agora elas se uniram, elegeram as mais famosas para representar a classe e numa reunião, convocada com urgência, vão mudar o destino dos contos de fadas. O tema desse encontro é limpar a imagem, mesmo que para isso tenham de fazer o maior sacrifício de suas vidas: serem boas amigas das princesas.

Em “Contos de Bruxas”, que entrará em cartaz no Teatro Eva Wilma, as vilãs estão indignadas e resolvem rever as histórias. A partir daí, começam uma batalha onde o bem vai virar mal e o mal vai virar bem. Na verdade, elas vão criar uma grande confusão nas histórias que fazem parte, assim como “Branca de Neve”, “Rapunzel”, “A Bela Adormecida” e “O Mágico de Oz”.

Num desfile inesquecível de personagens famosas, elas vão tentar reverter todo o mal que fizeram às suas princesas prediletas. Mas será que vão conseguir? Será que realmente as princesas eram tão boazinhas assim? Para conferir, só um “Conto de Bruxas” vai poder revelar.

O texto é do premiado autor Ronaldo Ciambroni. A direção é de Patrícia Rinaldi, 20 anos se dedicando a dramaturgia infantil.

Ciambroni começou sua carreira em 1969 fazendo peças infantis. Para teatro foram mais de cinquenta textos, entre os quais mais de quinze ganharam prêmios nacionais e internacionais, tanto no infantil como no adulto. Não escreveu apenas comédias, mas também textos comoventes como “Donana”, que comemorou trinta anos em cartaz e foi o espetáculo brasileiro mais premiado dentro e fora do País.

Trabalhou com Thelma Lipp nas peças “Mil e Uma Noites”, “As Filhas da Mãe” e “Teresinha de Jesus”. Auxiliou no processo de transição das grandes musas do cinema nacional (musas da pornochanchada) para o teatro: Aldine Müller, Zaira Bueno, Helena Ramos, Patrícia Scalvi e Zilda Mayo.

Em televisão escreveu programas para a Rede Globo, Rede Manchete, Rede Record e SBT. E mais de dez telenovelas, como “Canoa do Bagre”, “Olho da Terra”, “Direito de Vencer”, “Antônio Alves, Taxista”, entre outras. No ano de 1978 escreveu, ao lado de Gibson Ferreira, a novela “Zulmira”, para a TV Gazeta. Porém, por determinação da Censura Federal, a novela foi impedida de ir ao ar por mostrar um vaso sanitário em uma de suas cenas.

Estão no elenco de “Contos de Bruxas”: Livia Luglio, Luana Gonçalves, Tainan Purcel, Felipe Gonzáles, Gal Spitzer e Patrícia Rinaldi. A realização é da Luz no Palco Produções. As apresentações serão de 1º de julho a 10 de setembro, sempre às 16 horas. Nos dias 2 de julho e 6 de agosto não haverá apresentação. Ingressos: R$ 50,00 (inteira). Duração: 60 minutos. Classificação: livre. Local: Rua Antonio de Lucena, 146 – Tatuapé. Mais informações no telefone 2090-1650.

O teatro também está com outras atrações. Entre elas, Fernando Anitelli, com O Teatro Mágico; e Hermes e Renato.