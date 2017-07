Cora Residencial Senior: nova unidade chega ao Tatuapé

Com atenção voltada 24h aos seus residentes, a Cora se destaca pela infraestrutura e cuidados oferecidos aos idosos com mais de 60 anos

O Tatuapé conta agora com uma das unidades da Cora Residencial Senior, primeira rede de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da América Latina. O prédio, localizado na Rua Azevedo Soares, 21, é equipado com o que há de mais moderno e seguro quando se fala em atendimento a pessoas a partir de 60 anos.

Em todos os ambientes os pisos são antiderrapantes e não há elevações. Além disso, os corredores dos andares têm corrimão e posto de atendimento. Há banheiros acessíveis nas áreas comuns e são disponibilizadas amplas e confortáveis suítes individuais, duplas e triplas.

TUDO PLANEJADO

Tanto nas áreas de convivência como nas suítes, as poltronas, camas, criados-mudos, luminárias e sofás são planejados especialmente para a rede Cora. Quanto à disposição do mobiliário, ela possibilita a passagem livre e segura de todos, inclusive àqueles que fazem uso de cadeira de rodas.

Os kits de cama, banho e produtos de higiene e beleza também são padronizados e disponibilizados. Quanto aos cuidados com a saúde, os medicamentos podem ser comprados pela equipe farmacêutica da unidade ou o familiar pode entregá-los para serem administrados pela equipe responsável.

EU RECOMENDO

Entre as moradoras, dona Luci é só elogios. “Vim por conta própria e não me arrependo. Tenho amigos, atividades o tempo todo e somos muito bem cuidados por todos. A alimentação é muito boa e balanceada. Adoro dançar e participar das atividades físicas, assim como de me cuidar. Temos até um salão de beleza aqui na Cora.”

As comemorações não param e a próxima será do Dia dos Pais. Eventos estes que são abertos aos familiares. “Os idosos têm tudo o que precisam. As visitas são liberadas e o residente também tem a liberdade de participar, ou não, das atividades e eventos. Outra questão importante é que a rotina e os hábitos dos residentes são respeitados. É a Cora que se adapta à rotina do residente, e não o contrário”, destacou Suzana Santos, do Atendimento ao Cliente.

A unidade da Cora Tatuapé foi construída especialmente para os idosos. “Tudo é supervisionado por uma equipe multiprofissional”, destacou Suzana.

SOBRE A CORA

A Cora Residencial Senior Tatuapé oferece 170 leitos e infraestrutura completa para estimular a vitalidade e o desenvolvimento físico e cognitivo dos idosos, que inclui cinema, jogos, ginástica, terapia ocupacional e oficinas para descobrir novas habilidades. A equipe assistencial é de 24h para todos os residentes.

“Conseguimos disponibilizar uma série de serviços com o melhor custo-benefício e que atende as necessidades do idoso numa região de fácil acesso a importantes vias, facilitando a rotina de toda a família”, destacou Ricardo Soares, presidente da Cora Residencial Senior.

Os tipos de estadias são: de Longa Permanência – os residentes contam com assistência de serviços multidisciplinares; de Curta Permanência – é possível escolher o período e a quantidade de dias que melhor se adequem às necessidades, além de contar com uma equipe multiprofissional à disposição que promove segurança e bem-estar; e Sênior Day – o idoso passa o dia na Cora, participa de atividades de integração e lazer, pratica seus hobbies, faz refeições e, no fim do dia, retorna para casa com seu familiar.

SERVIÇO

Informações no telefone 2500-0889. Site: www.coraresidencial.com.br. Facebook: Cora Residencial.