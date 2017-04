Corredores – Falta de verba paraliza obras na Líder e Itaquera

Em fevereiro deste ano, a reportagem da Gazeta da Zona Leste publicou matéria com o título “Agora falta pouco”. Naquela ocasião, foram vistos pouquíssimos profissionais trabalhando em determinados trechos, mas tudo dava a entender de que os trabalhados estavam caminhando para a sua finalização, mesmo que muito lentamente.

Mas isso não aconteceu. De volta aos corredores das avenidas Líder e Itaquera, na semana passada, a equipe deste semanário não visualizou nenhum funcionário nas referidas vias. Em contato com a assessoria de comunicação da SPObras, a pasta informou que as obras dos corredores das avenidas Líder e Itaquera foram paralisadas por falta de recursos pela gestão passada no dia 1º de dezembro de 2016.

“Recursos municipais não foram incluídos no orçamento deste ano para continuidade dessas obras. A gestão anterior também não entregou a documentação necessária para liberação de recursos federais para as duas obras. A atual gestão está preparando a documentação exigida pela Caixa Econômica Federal para garantir o repasse de verbas do PAC para os dois corredores”, informou a pasta.



Grades colocadas e vias concluidas do corredor de ônibus

O QUE FALTA

Na altura da Rua Alfredo de Toledo, na Avenida Itaquera, há tubulação à mostra, tanto no calçamento quanto no canteiro central. Há também locais com a jardinagem feita e outros não, além de entulho em alguns pontos. Outro fato constatado é que nem toda a extensão da via conta com as paradas já prontas para utilização, como acontece na Avenida Líder, por exemplo.

Falta ainda completar a sinalização de solo para o trajeto dos ônibus, entre outros detalhes técnicos, para que os ônibus passam começar a trafegar à esquerda. Por enquanto, os carros aproveitam a pista novinha para andar.

As obras terminam a poucos metros da Avenida Aricanduva e também não há nenhuma movimentação de funcionários para seguir com o projeto até o Terminal de Ônibus Carrão.

Na Avenida Itaquera já na divisa com a Avenida Lider, também há muitos detalhes a serem concluídos, inclusive a obra de um terminal urbano na altura da Cohab I. Ainda neste trecho, as muretas estão todas pichadas e dá a impressão de que tudo está abandonado. Como a obra está concluída em trechos e não em sua totalidade, os ônibus continuam a andar na pista da direita.