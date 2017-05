Corrida Graacc

A 17º edição da Corrida e Caminhada do Graacc acontece no dia 14 de maio, às 7 horas, nas imediações do Parque do Ibirapuera. Neste ano, o evento terá como tema “Corrida dos Sonhos”.

A largada será na Avenida Pedro Álvares Cabral e conta com dois percursos: 10km para corredores e 3km para os caminhantes.

A ação tem o objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce, além de arrecadar recursos para o hospital da instituição, que trata de crianças e adolescentes com câncer. Este ano, as inscrições custam R$100,00 e podem ser feitas pelo site www.graacc.org.br.