Cremoso de Amendoim

A culinarista e moradora da Vila Alpina, Pammela Mendes, do programa Mulheres, apresentado por Cátia Fonseca, ensina a fazer o doce. Confira.

Ingredientes Creme: 1 lata de leite condensado, 200 ml de creme de leite fresco, 1 colher de sopa de margarina, 4 colheres (sopa) de pasta de amendoim. Para decorar: paçoca triturada e bolachas de amendoim.

Modo de Preparo: em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a margarina e a pasta de amendoim. Misture. Após abrir fervura, conte sete minutos e desligue. Deixe esfriar. Depois coloque em taças de acrílico: uma camada de creme, uma de bolacha, e a paçoca. No final decore com as bolachas.

