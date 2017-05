Cuidados nos dias mais frios

Assim como os humanos, no outono e no inverno os animais de estimação ficam mais vulneráveis e propensos a adquirirem algumas doenças. Problemas respiratórios são os mais comuns, mas os pets idosos que tenham problemas de hérnia de disco ou artrose, também sofrem com dores nessas épocas de baixa temperatura.

A veterinária Marina Bueno dá algumas dicas sobre como cuidar dos animais de estimação nesta época do ano e salienta que é importante procurar imediatamente ajuda de um profissional ao perceber quaisquer alterações na saúde dos cães e gatos.

“Temos um aumento na incidência de algumas doenças como a traqueobronquite canina, rinotraqueíte viral felina e problemas osteoarticulares, principalmente nos animais idosos. Devemos prevenir e ficar atentos às mudanças de comportamento do animal”, ressalta a profissional, que lista mais algumas dicas.

É importante manter a vacinação do pet em dia e, se possível, garantir também a vacina contra gripe; os banhos devem ser feitos logo pela manhã e é importante aguardar, pelo menos, uma hora antes de sair com ele para evitar o choque térmico; roupinhas são bem-vindas, principalmente em animais de pelo curto. Já para os que possuem pelos longos é importante escová-los diariamente para evitar os nós.

Não deixe de passear com os pets, mas dê preferência em dias mais quentes e não chuvosos; fisioterapia e acupuntura são ótimas opções para o controle de dor; ofereça abrigo coberto e quente para os animais que ficam na parte externa da residência e abuse de caminhas, tapetes e mantas também para os que convivem na parte interna; nos meses frios é comum que os pets comam menos e durmam mais, mas é bom ficar atento se o animal está se alimentando bem, principalmente os filhotes e idosos.