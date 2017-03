CULTURA NO TATUAPÉ – Programe-se para abril

Em abril, a Biblioteca Hans Christian Andersen terá uma série de atividades. Interessados em participar de oficinas, rodas de conversa, “contação de histórias”, entre outros eventos, devem ficar atentos aos dias e horários, seja para se inscrever ou simplesmente aproveitar a diversão.

FÉ E ESPERANÇA

Nos dias 4, 11, 18 e 25, às 19h30, por exemplo, haverá “Narração de Histórias para Adultos”, no qual a Cia. do Núcleo desenvolve temas que tratam de assuntos pertinentes para todas as idades. Utilizando a música e outros elementos cênicos, o grupo propõe abordar o medo, a coragem, a fé e a esperança.

CRIATIVIDADE

A “Oficina de escrita criativa – do papel à cena”, coordenada por Solange Dias e integrantes da Cia do Núcleo Educatho terá 30 vagas e será realizada as terças-feiras, das 15 às 17 horas, de 4 de abril a 25 de julho. Público alvo: interessados a partir de 14 anos. Inscrições por e-mail: bibliotecahans@gmail.com. Ainda na área da escrita, a biblioteca irá propor a intervenção “Carteiros Literários”. Nela, todas as quintas-feiras, os atores da Cia. do Núcleo estarão passeando pelo bairro para levar boas histórias.

ANIMAÇÃO

E quando o assunto é esse, as famílias irão se divertir com Beth Daniel e seu Baú Encantado no dia 1º, às 15 horas. No dia 6, às 14 horas, a proposta da Cia. Ilustrada é apresentar “A casa é sua Sr. Andersen”. Na oportunidade, as crianças irão percorrer os vários espaços da biblioteca com diferentes contos de Hans Christian Andersen. O percurso será realizado com narração de histórias, teatro de animação e intervenções artísticas.

LIVROS

Para o dia 8, às 15 horas, Priscila Rodrigues apresenta o livro “Trem arco-íris”, da Editora Prazer de Ler. Já no dia 11, às 14 horas, o grupo Fabulas Fabulares leva ao público a história “Rei Galanga”, do autor Câmara Cascudo. E as histórias não param, pois no dia 13, às 10 horas, Lau Moraes apresentará “No aconchego de um turbante”. A mesma alegria será levada por Telma S. D. com seus “Contos do Chá”, no dia 25, às 10 horas.

SAIBA MAIS

Mudando de história para cinema, a biblioteca irá preparar para as quartas-feiras, às 14 horas, os filmes “Pinóquio”, no dia 5; “Hop – Rebelde sem Páscoa”, dia 12; “Tainá”, dia 19; e “Alvin e os Esquilos”, no dia 26.

Quem quiser conhecer outros projetos oferecidos pela biblioteca pode acessar a rede social pelo www.facebook.com/bibliotecahans.christianandersen. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas; sábado, das 9 às 16 horas; e domingo, das 9 às 13 horas. Endereço: Avenida Celso Garcia, 4.142. Mais informações no telefone 2295-3447.