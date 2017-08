Curva Modas: a loja que tem tudo, para todos, no Tatuapé

São peças das melhores marcas para homens, mulheres e crianças

São 43 anos de tradição. Localizada na Rua Barão do Serro Largo, 88, a Curva Modas é pioneira na região. As atividades tiveram início bem antes da loja existir. Por volta de 1930, os descendentes árabes da família começaram a vender produtos têxteis de porta em porta. Foram para as feiras e a Rua 25 de Março, mas foi no Tatuapé que o fundador, Nelson Naif, abriu uma das primeiras lojas de rua do bairro, no ano de 1974.

“Durante essa trajetória nossos pais adquiriram o respeito dos fornecedores e a confiança dos clientes. Eles sabem que, ao mesmo tempo que somos tradicionais, buscamos inovações para entregar um produto de qualidade e atual. Só temos a agradecer”, destacaram Nelson Naif Junior e Moyses Naif Neto.

VARIEDADE

Trabalhando com as melhores marcas e de olho nas tendências, na Curva Modas há muitas peças para as mulheres, como calças, blusas e vestidos. Outra sessão bem completa é de moda íntima. Tem lingeries básicas, rendadas, ousadas, bodies e taças A, B, C, D e DD. Vale destacar ainda as meias-calças tradicionais, fios 15, 40 e 80, arrastão, make up, com renda e sem punho.

A moda infantil conta com conjuntos, camisetas brancas básicas e vestidos mãe e filha; sapatinhos e meias dos personagens preferidos da garotada.

As roupas masculinas também são outro diferencial. Inclusive há uma gama de cuecas que vão das básicas às tradicionais e modernas. Tem pijamas pais e filhos, meias para o dia a dia, sociais e para ginástica. Aliás, a moda fitness reserva modelos para os homem e as mulheres.

Para completar, a Curva Modas conta o ano todo com moletom – calças e blusas – e peças para quem vai viajar para lugares mais frios, com a tradicional ceroula e a peça chamada de segunda-pele térmica.

SERVIÇO

Telefone: 2671-6547. Site: www.curvamodas.com.br. Instagram: @curvamodasmultimarcas. Programa Fidelidade: a cada compra na loja, acumule pontos e ganhe prêmios, produtos, descontos e muito mais.