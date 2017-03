O “Dani Mattos Trio” se apresenta no Terraço Itália durante os dias 21 e 28 deste mês, às 20h30. Durante a temporada, o grupo traz clássicos da canção internacional. No repertório obras – primas como: Senza Fine (Gino Paoli), Estate (Bruno Martino), Stormy Weather (Harold Arlen e Ted Koehler), Cheek to Cheek (Irving Berlin), All of me (John Legend), entre outros.

O show traz ainda trechos do espetáculo “Le savoir vivre francês e brasileiro – une enchantement mutuel”, que participou da Semana Francesa no Brasil. Nessa segunda temporada o show terá uma novidade. “As canções Internacionais serão mescladas com obras de compositores que usavam o eu lírico feminino em suas canções, como Ari Barroso, Assis Valente e Luis Peixoto e Vicente Paiva”, explica Dani Mattos. O grupo é formado por Dani Mattos (voz e pesquisa musical); Maurício Biazzi (baixo acústico) e Íris Salvagnini (teclado).

Ingressos: R$ 35,00. Local: Avenida Ipiranga, 344 – 42º andar – Edifício Itália. Mais informações no telefone 2189-2929.