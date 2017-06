Com mais de 70 anos de história com um samba que é a cara do paulistano, o grupo, que sempre é um grande sucesso, se apresenta nesta quinta-feira, dia 8 de junho, a partir das 20 horas, no Quintal do Espeto Tatuapé – Rua Serra de Botucatu, 1.933. Informações e reservas de mesas pelo telefone 5095-6565.