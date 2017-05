Dentes limpinhos!

Os cães precisam escovar os dentes? Muitos tutores têm dúvidas sobre os cuidados com a saúde bucal dos pets. Porém, assim como os humanos, os cachorros também podem ter problemas bucais. Segundo dados da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, 85% dos animais adultos têm alguma doença relacionada à boca e dentes.

“Devemos lembrar que a escovação dos dentes é tão importante para os cães como é para nós. Alguns cães passam grande parte de suas vidas sem escovar os dentes e isso pode acarretar em uma série de doenças, devido ao acúmulo das bactérias na boca”, afirma a veterinária Priscila Brabec.

O mau hálito, queixa comum entre os donos de pets, também pode ser evitado com cuidados bucais adequados. A halitose pode ser causada pelo acúmulo de bactérias na boca.

A má higienização pode progredir para a formação do cálculo dentário, com inflamação da gengiva e até mesmo para perda dos dentes do animal. “A escovação com produtos específicos para cães deve ser diária. Quando esse processo não ocorre, estimula a formação do biofilme, agregado de bactérias que se formam nos dentes e que se não for removido, pode progredir para a placa bacteriana, que quando mineralizada, se torna o cálculo dentário. Nesse processo, pode ocorrer inflamação da gengiva, destruição dos tecidos e progredir para perda dos dentes”, explica a veterinária.

