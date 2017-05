“Dia D” da campanha de vacinação contra Influenza é amanhã

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo participa neste sábado, dia 13 de maio, do “Dia D” da campanha de vacinação contra a Influenza (gripe), de 2017.

Neste dia, além das 484 salas de vacinação distribuídas por toda a cidade, haverá 47 postos adicionais, totalizando 531 locais disponíveis para imunização da população, das 8 às 17 horas. A relação completa dos postos pode ser consultada pelo telefone 156 ou no site (www.prefeitura.sp.gov.br/covisa).

Neste ano, já foram vacinadas 1,2 milhão de pessoas. Isso corresponde a cerca de 41% do público-alvo, que representa aproximadamente 3,4 milhões de pessoas no município. A meta definida pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é que 90% deste público sejam vacinados.

A campanha teve início em 17 de abril e vai até o dia 26 de maio para os grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde. A vacina está disponível na rede pública de saúde para trabalhadores da saúde (pública e privada), pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), crianças entre seis meses e menores de cinco anos, indígenas, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais e professores das escolas públicas e privadas.

Este ano, a campanha ocorreu de forma escalonada, ou seja, com um novo grupo incluído a cada semana. A vacinação da população privada de liberdade (presídios e cadeias), funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade que estejam sob medida socioeducativa ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (15/5).

“O dia da Mobilização Nacional é importante, pois, as pessoas com indicação da vacina e que não têm disponibilidade durante a semana tenham a possibilidade de se vacinar. Além disso, com mais pontos de vacinação disponíveis, o acesso é facilitado”, explica Cristina Shimabukuro, coordenadora da Covisa (Coordenação de Vigilância em Saúde).

O objetivo da campanha é reduzir os casos de complicações respiratórias e óbitos causados pela doença no público-alvo. É importante deixar claro que a vacina não causa gripe, pois na sua composição existem apenas partículas de vírus ‘mortos’. Uma pequena parcela de vacinados pode apresentar dor discreta no local da aplicação, febre baixa, dores musculares e mal-estar em até dois dias após a aplicação.

As únicas contra-indicações da vacina são para pessoas com histórico de reação anafilática prévia ou alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados, assim como a qualquer outro componente da vacina ou que apresentaram reação grave em doses anteriores da vacina influenza.