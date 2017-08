Dia dos Pais: que tal comer uma pizza?

Localizada na Rua Maria Otília, 123 (ao lado do tradicional Bar do Berinjela), a Piazza da 20 traz o conceito de Pizza Bar para a região do Tatuapé. São várias as receitas que estão no cardápio e o cliente pode ficar à vontade para escolher.

Com ambiente aconchegante decorado com fotos da cidade de São Paulo do início do século XX, a casa acomoda aproximadamente cerca de 30 pessoas, podendo fazer reservas para festas e confraternizações.

E tem pizzas para todos os gostos da família e dos amigos: frita, light com massa integral e as especiais. Caso da Piazza da 20. A casa também serve esfihas e petiscos: batata frita, polenta frita, frango à passarinho, bolinhos de bacalhau, camarão e de carne seca; linguiça artesanal, entre muitos outros.

A dica do chef para comemorar o Dia dos Pais hoje, domingo, 13 de agosto, é a pizza que leva o nome da casa. A Piazza da 20 é feita com uma massa grossa e uma quantidade generosa de molho de tomate pelado, mozarela de búfala em rodelas e, para completar, uma seleção de ervas frescas.

Para acompanhar os pedidos, a Piazza da 20 também conta com uma extensa carta de vinhos. Se preferir, é possível pedir apenas uma taça, ao invés da garrafa. O cardápio ainda conta com refrigerantes e uma variedade de drinks e cervejas.

Quer conferir estas e outras dicas? A Piazza da 20 funciona de terça a quinta, e aos domingos, das 18 às 23 horas; e às sextas e sábados, das 18 horas à meia-noite. Conta com estacionamento no local.

Há também o serviço Delivery de terça a quinta, e aos domingos, das 18 às 23 horas; às sextas e sábados, das 18 horas à meia-noite. Telefones: 2672-2410 e 2838-0029.