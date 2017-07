Dia Mundial do Rock: apresentações continuam

A comemoração do Dia Mundial do Rock (13 de julho) continua hoje, sexta-feira, dia 14. Artistas que atuam como covers de bandas lendárias estarão no Shopping Boulevard Tatuapé para interagir com o público, das 17 às 22 horas.

A ação, promovida em parceria com o ilustrador e designer André Araújo, no segundo piso, no espaço onde está instalada a Exposição Mitos do Rock, que segue até o fim de julho.

Durante o evento, os frequentadores poderão ser maquiados gratuitamente, com a caracterização de cada roqueiro. Os participantes ainda podem concorrer a um vinil autografado e ter nome na lista Vip para o show do DZ6 – Tributo ao Charlie Brown – que será realizado no The Wall Café, no sábado, dia 15.

A programação completa pode ser acompanhada no aplicativo Complexo Tatuapé e no Facebook também: https://www.facebook.com/complexocomercialtatuape/.