Diversão no Parque do Carmo

Durante a Virada Cultural, a Zona Leste receberá diversas atrações. O Parque do Carmo, por exemplo, terá no dia 20, a partir da 18 horas, em seu palco principal, a banda Bicho de Pé e o cantor Fagner. Às 20 horas, a apresentação será do grupo Planta e Raiz e às 22 horas encerra o programa a escola de samba Acadêmicos do Tatuapé.

DIOGO NOGUEIRA

Para o dia 21, ainda no palco principal, estão marcados os shows de Diogo Nogueira, as 13 horas; Wilson das Neves e Germano Mathias, às 15 horas; Alcione, às 17 horas; e para encerrar, a banda Veja Luz, às 18 horas. No palco dois acontece, no dia 20, às 19 horas, a apresentação Racha Cor’Ação e no dia 21, Intervenção cenográfica Naif e às 14 horas, Casuarina.

Para a área do gramado estão anunciadas apresentações de bandas de fanfarras, dia 20, às 21 horas; e as intervenções Saudosa Maloca e Dança de Perna de Pau, dias 20 e 21. Ainda no dia 20, o grupo Fluxo de Luz apresenta as intervenções Iluminação e Guambiarra.

MAD SCIENCE

No dia 21, também no gramado, às 16 horas, apresentam-se: Samba da Tenda, Samba Delas, Samba no Sino da Garoa, Frente de Resistência Samba do Congo e Roberta Oliveira e o Bando de Lá.

Dando continuidade aos eventos, no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes o grupo Kiss for Kids apresentará músicas da banda de rock Kiss. No Largo do Rosário, Penha, haverá espetáculos interativos como o dos “cientistas malucos” do “Mad Science” e um baile de frevo.

TRIBO DE JAH

Centros culturais, casas de cultura, bibliotecas e teatros municipais terão uma programação especial durante o fim de semana da Virada. Os cantores Erasmo Carlos e Vanusa se apresentarão no Centro Cultural da Penha. O reggae da Tribo de Jah será uma das atrações do Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes.

A Casa de Cultura Itaim Paulista receberá a sambista Roberta Oliveira e o Bando de Lá, enquanto a Biblioteca Rubens Borba de Moraes, em Ermelino Matarazzo, apresentará o teatro de bonecos “BuZum!”, com a Cia. Mamulengo.