Doria aposta em câmeras

A Prefeitura apresentou na última quinta-feira, dia 23, o projeto “City Câmeras”, uma parceria com comerciantes, empresas, sociedade civil e com o governo do Estado de São Paulo que busca inibir a ação de criminosos e aumentar a segurança na capital. A iniciativa prevê a instalação de 10 mil câmeras por toda a cidade até o final da gestão.

O principal diferencial do programa é a participação da população. Para formar essa rede de monitoramento, além das câmeras dos órgãos públicos, serão utilizadas câmeras de segurança residenciais e as que estão instaladas em pontos comerciais.

Com o sistema, será possível monitorar o patrimônio público, escolas, hospitais, além de grandes vias de circulação de pessoas e automóveis, como pontes, passarelas e avenidas, por meio de câmeras externas de condomínios, fábricas e empresas.

A previsão é que 249 câmeras da região do Brás participem inicialmente da iniciativa, que irá contemplar toda a cidade. A Associação Comercial também receberá, por meio da parceria, kits de câmeras para que as suas principais distritais participem do programa.

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia será a responsável por dar todo o apoio necessário para a implantação do sistema de monitoramento.