Doria diz que Celso Garcia será recapeada

O anúncio foi feito durante sua passagem pelo Tatuapé, no dia 8 de abril, resultado do grande número de reclamações ouvidas na ocasião. “Uma das demanadas formuladas aqui, pela comunidade, tanto pelas pessoas que vivem ou utilizam a Celso Garcia, é do reasfaltamento desta avenida.

Ela já foi colocada nas nossas prioridades para o recape. A avenida não está bem. Tem buracos, tem ondulações demais”, anunciou.

Indagado por esta reportagem sobre as péssimas condições do asfalto em todo o bairro do Tatuapé, Doria disse que este é um problema que atinge toda a cidade. “Nós vamos lançar o programa Asfalto Novo, muito em breve, indicando quais são as áreas, o volume, que tipo de asfalto, quem vai nos ajudar, qual é a parte que o setor privado está ajudando, a parte do governo federal, qual é a parte do fundo de multas.

Provavelmente antes do fim de abril já estaremos lançando e apresentando este programa, indicando quais são as áreas de novo asfaltamento na cidade de São Paulo.”

CIDADE LINDA

A Praça José Moreno, que abriga as bibliotecas Cassiano Ricardo e Hans Christian Andersen, sempre foi alvo de matérias deste semanário.

Problemas de zeladoria, relacionados à presença de moradores de rua e de falta de segurança, sempre estiveram em pauta. O prefeito João Doria esteve no local acompanhado do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini, para mais uma ação do programa Cidade Linda. Também compareceram os vereadores Toninho Paiva, Adilson Amadeu e Quito Formiga, além do prefeito regional da Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo.

Com ponto de partida da Rua Henrique Sertório, Doria subiu no caminhão da Inova e ajudou na coleta dos sacos de lixo que estavam ao longo da Avenida Celso Garcia, no sentido bairro, até a Praça José Moreno. Ao lado de demais trabalhadores, ele seguiu firme na coleta, pegando de sacos grandes e pesados até os mais leves.

Cumprimentou as pessoas, tirou fotos e ouviu muita reclamação quanto à zeladoria de quem passava de carro e gritava, por exemplo, das péssimas condições do asfalto da Avenida Celso Garcia, e dos muitos buracos existentes.

Já na praça, ele participou do plantio de algumas mudas de plantas, inclusive de uma árvore Pau Brasil. De acordo com Doria a meta é chegar a 200 mil mudas em toda a cidade, pelo programa. Este foi o décimo quinto movimento Cidade Linda e mobilizou mais de 750 pessoas nos trabalhos que seguiram até sexta-feira, dia 14.

“São 28 áreas de atuação, desde operação tapa-buraco, passando pela manutenção de jardins, poda de árvores, troca de placas, recuperação de lâmpadas queimadas, recuperação de calçadas, sinalização aérea, sinalização de piso, ação conjunta de várias secretarias e da Prefeitura Regional Mooca”, destacou o prefeito.

Os endereços são indicados com três meses de antecedência, ou seja, já fazem parte de uma programação. “O comando desta operação é do Bruno Covas, através das prefeituras regionais. Ele tem esta escala sempre com três meses de antecedência”, completou o prefeito.

A ação não incluiu a pintura dos prédios das bibliotecas e, ao andar pelo local, é possível encontrar fios pendurados que não foram reparados pelas equipes responsáveis. Também há a necessidade de um novo plantio de grama, em todo o canteiro verde da praça.