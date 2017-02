Doria no Tatuapé

O prefeito João Doria lacrou, no último dia 10, um bar no Tatuapé localizado na Rua Itapura, 934. “Estamos retomando a Lei do Psiu. Aqui em São Paulo a lei vai ser cumprida a partir de agora com mais fiscalização e o acompanhamento das prefeituras regionais.”

Segundo Doria, a Prefeitura deseja que todos obedeçam os limites e que haja um convívio adequado com as pessoas que têm o direito ao seu descanso. “Elas trabalham durante o dia e querem e têm o direito de dormirem à noite. Desde que haja a convivência adequada, não haverá prejuízo a ninguém.”

O prefeito ainda alertou que se bares, restaurantes, casas de espetáculo ou outras atividades insistirem em desobedecer a lei, serão fechados e multados. “Neste caso do Tatuapé, várias denúncias foram feitas. Era um caso de reincidência. Foram três situações e multas anteriores e desta quarta vez foi fechado. Ele poderá reabrir desde que atendendo as solicitações da Prefeitura e pagando a multa. O horário limite que os bares podem ficar abertos é até a uma hora da manhã”, finalizou o prefeito.

As pessoas podem contribuir com a fiscalização ao denunciar através da Central 156, pela Internet (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/) ou pelo aplicativo SP 156. As pessoas ainda podem gravar o som alto e encaminhar também ao órgão responsável.