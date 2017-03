Drummond cria exposição

Para comemorar o Dia Mundial da Água, 22 de março, o Hospital São Luiz e o Grupo Educacional Drummond realizam a exposição “Aqui renasce o Rio Tietê”, composta por uma série de fotografias que visam alertar sobre o uso consciente da água.

A mostra está exposta no andar térreo da Unidade Anália Franco da rede hospitalar e ficará em cartaz até o próximo dia 29. A entrada é gratuita.

A exposição é uma iniciativa do Grupo Educacional Drummond, e conta com fotografias do fotógrafo Sílvio Teixeira, que registrou todo o percurso do Rio Tietê com imagens que revelam muito mais do que o senso de poluição que já se tem sobre o rio.

A intenção da exposição é propor a reflexão de como um dos principais afluentes brasileiros chegou a níveis alarmantes de poluição ao mesmo tempo em que ainda preserva locais nos quais a água é cristalina e potável. Local: Rua Francisco Marengo, 1.312. Mais informações no telefone 2942-1488.