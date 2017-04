E o poste com as placas?

Caiu. Foi o que aconteceu com o poste que sustentava as placas indicativas dos endereços Rua Joaquim Pinto e Serra de Botucatu, que ficava na esquina das referidas ligações, no Tatuapé. Pelo que foi observado no local, a base do poste tinha a característica de que o material enferrujou. Agora, como trata-se de uma indicação de logradouro, e não de trânsito, cabe a responsabilidade à Prefeitura em providenciar um novo poste com as referidas placas. A zeladoria da área compete à Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão.