Na próxima quinta-feira, dia 14, 1 milhão de alunos do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo poderão acompanhar ao vivo um ‘aulão’ preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em parceria com o Google for Education, o evento estará aberto no link aulaosp.enem.com.br a partir das 14 horas. Foram selecionados exercícios de Química, Matemática e Redação com temas exigidos na prova marcada para os dias 5 e 12 de novembro.